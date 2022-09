Transporter schleudert zwischen Wolfen und Brehna gegen Lkw

Der Transporter kracht nach der Kollision an die Mittelleitplanke.

Brehna/MZ - Ein Leichtverletzter und 31.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfall, der sich am Mittwoch gegen 20.20 Uhr auf der A 9 in Fahrtrichtung München ereignet hat.

Autobahn war Richtung München kurzzeitig voll gesperrt

Nach Angaben der Autobahnpolizei sind zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Brehna der Fahrer eines Transportes und ein Lastwagen gen München unterwegs gewesen. Der 27-jährige Transporter-Fahrer fuhr auf der linken Spur und sei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Dabei sei er gegen den Lastzug gestoßen, der rechts neben dem Beschleunigungsstreifen der Rastanlage Köckern gestanden habe. Durch den Aufprall sei der Mercedes Transporter quer über die Fahrbahn geschleudert und an der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen. Die Autobahn in Richtung München sei bis gegen 21.35 Uhr voll gesperrt gewesen, so die Polizei.

Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt und ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden

Die Feuerwehren aus Brehna, Glebitzsch, Renneritz und Roitzsch wurden alarmiert, um bei der Sicherung der Unfallstelle behilflich zu sein und die Polizei bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Weiterhin wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe aus dem Transporter gebunden und von der Fahrbahn entfernt. Der Transporter wurde abgeschleppt.

„Für uns war es Gott sei Dank keine schwere Aufgabe“, sagt Brehnas Ortswehrleiter Andreas Wolkenhaar. „Der Fahrer des Transporters musste nicht aus seinem Auto befreit werden und für uns blieb dann nur das Ausleuchten und Säubern der Unfallstelle“, so Wolkenhaar. Einätze wegen des starken Regens mussten von den Kameraden dagegen nicht absolviert werden.