Spören/MZ - Am Samstag hat es gegen 3 Uhr morgens in Spören einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizeiangaben war ein 31-Jähriger mit einem VW Transporter in der Kastanienallee unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einem dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford.