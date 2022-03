Transporter-Fahrer wird auf der Autobahn 9 bei Wolfen geschnitten und fährt gegen die Leitplanke

Der Mann wird bei dem Unfall am Sonntagmorgen leicht verletzt.

Auf der Autobahn 9 gab es am Sonntagmorgen einen Unfall.

Wolfen/MZ - Der Fahrer eines Mercedes Sprinter ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10 Uhr auf der Autobahn 9 leicht verletzt worden. Sein Fahrzeug wurde laut Polizei von einem Pkw geschnitten.

Der Transporter, der in Fahrtrichtung München unterwegs war, fuhr in dessen Folge in Höhe der Abfahrt Bitterfeld-Wolfen gegen die Mittelleitplanke.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.