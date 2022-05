Transporter am Sportbad Bitterfeld abgestellt - Diebe öffnen Auto und verladene Pakete

Bitterfeld/MZ - In der Region Bitterfeld-Wolfen haben erneut Postdiebe zugeschlagen. Die Mitarbeiterin eines Zustellunternehmens wunderte sich am frühen Dienstagmorgen sehr, als sie gegen 4 Uhr zu ihrem Lieferfahrzeug kam. Den VW Crafter hatte sie am Vorabend auf dem Parkplatz der Schwimmhalle in der Dürener Straße in Bitterfeld abgestellt.