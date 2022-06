„Transformationsprozess“ bei Texplast: Wolfener Recyclingunternehmen hat neuen Besitzer

Wolfen/MZ - Das Wolfener Recyclingunternehmen Texplast hat einen neuen Besitzer: Die österreichische Unternehmensgruppe Alpla Group ist nun zu 100 Prozent Eigentümer. Das verkündete das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Für das Geschäft der Texplast GmbH ändere der Eigentümerwechsel nichts, versichert das Unternehmen: Alle 125 Mitarbeiter am Wolfener Standort sollen übernommen werden.

