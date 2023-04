Polizei schätzt den Schaden des Feuers nach der Begehung des Brandortes an einem Trafohäuschen bei Zscherndorf auf etwa 10.000 Euro.

Trafohäuschen in Flammen - Feuerwehr bei Feuer an Solarfeld bei Zscherndorf gefordert

Einsatz am Donnerstag

Die Feuerwehr musste in Richtung Zscherndorf ausrücken.

Zscherndorf/MZ - Ein technischer Defekt war offenbar die Ursache eines Brandes im Bereich eines Solarfeldes bei Zscherndorf am Donnerstag gegen 15.20 Uhr. Darüber ist die Bitterfelder Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises informiert worden, wie sie berichtet.

Als die alarmierten Beamten im Schwarzen Weg in Zscherndorf eintrafen, waren die Löscharbeiten an einem Trafohäuschen durch die Kameraden der Feuerwehr bereits in vollem Gange. Nach dem Begehen des Brandortes wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.