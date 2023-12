Traditioneller Weihnachtsmarkt in Bitterfeld lädt Besucher ein - Geschäfte öffnen am Sonntag

Bitterfeld/MZ. - Traditionell ist der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld der letzte im Reigen der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Und so dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am kommenden Wochenende über so einige Angebote auf dem Marktplatz der Stadt freuen.