Die Polizei kontrollierte in Wolfen einen Toyota-Fahrer.

Wolfen/MZ. - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Das sind die Vergehen, die von der Polizei am frühen Samstagabend bei ihrer Streifentätigkeit bei einem Mann festgestellt worden sind.

Beamte des Revierkommissariats Bitterfeld-Wolfen hatten laut Information einen Pkw Toyota in der Salegaster Chaussee bei Wolfen festgestellt, dessen Fahrzeugführer ihnen bereits bekannt war. Da ebenfalls bekannt war, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, entschlossen sich die Polizisten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Um sich dieser Kontrolle zu entziehen, entfernte sich der Fahrer mit seinem Auto zunächst zügig. Nach kurzer Absuche konnten er und seine Begleiterin aber festgestellt werden. Ihm wurde daraufhin der Tatvorwurf eröffnet.

Bei der weiterführenden Kontrolle wurde zudem bekannt, dass sich am Fahrzeug Kennzeichen befanden, die nicht zu diesem gehörten und in Fahndung standen. Beim Beschuldigten verlief ein durchgeführter Betäubungsmittel-Schnelltest positiv. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung und einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zudem wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, nach der er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.