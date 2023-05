Neustart in Traditionshotel "Kaiserhof" am Bahnhof Bitterfeld ist offiziell eröffnet - "Die Nachfrage ist unglaublich"

Das neue Bitterfelder Hotel am Bahnhof ist eröffnet. 45 Zimmer in drei Etagen sind vom ersten Tag an voll belegt. An den restlichen wird noch gewerkelt. Doch wer übernachtet hier und was bietet die sanierte historische Unterkunft den Bitterfeld-Wolfenern?