Nach Alarm wegen eines Wohnungsbrandes - 97-jährige Frau tot in Raguhn aufgefunden

Als die Einsatzkräfte am Sonnabend in der Raguhner Willi-Niemannstraße eintrafen, qualmte es stark. Der 97 Jahre alten Anwohnerin konnten sie nicht mehr helfen.

Wohnungsbrand in Raguhn: Ein Notfallsanitäter konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Raguhn/MZ - Am Samstagmittag ist eine 97-jährige Frau von Einsatzkräften tot in ihrer Raguhner Wohnung aufgefunden worden. Das teilte die Pressestelle der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Dienstag mit.