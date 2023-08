Wolfen setzt auf Sommer. Der Innenhof des Rathauses verwandelt sich in ein riesiges Open-Air-Kino. Der Campus Verein zeigt dort vier Filme. Bezahlen müssen die Besucher dafür nichts.

Freiluftkino in Wolfen

OB Sommer-Kino, Konzerte oder WBG-Sommerfest - der Innenhof des Rathauses in Wolfen ist einbeliebter Veranstaltungsort.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ - Pünktlich zur Rückkehr des Sommers verwandlet sich der Rathausinnenhof in Wolfen in ein riesiges Freiluftkino. Am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, veranstaltet der Campus Verein dort das Campus SommerKino. Insgesamt sind vier Filme zu erleben – jeweils zwei für Kinder beziehungsweise Familien und für Erwachsene. Der Eintritt ist frei.