Bitterfeld/MZ. - „Too Good To Go“ – der Name ist Programm, denn bei der App für das Handy dreht sich alles darum, unverkaufte Lebensmittel, die noch genießbar sind, vor dem Wegwerfen zu retten. Tankstellenbistros, Bäckereien, klassische Gastronomie – branchenübergreifend werden Brötchen, Früchte oder auch ganze Mahlzeiten zu einem reduzierten Preis angeboten. Wer die App benutzt, erhält sofort einen Überblick, welche Unternehmen in der Umgebung etwas anzubieten haben und was beim Kauf für Lebensmittel zu erwarten sind. Auch in Bitterfeld-Wolfen lässt sich einiges finden – zur großen Freude der Schnäppchenjäger.