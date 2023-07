Tierheime schreiben Brandbrief an Minister - In Bitterfelder Einrichtung ist die Not groß

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Tierheime und Tierschutzvereine aus ganz Deutschland haben einen „Brandbrief“ an das Bundeslandwirtschaftsministerium, Minister Cem Özdemir (Grüne) und die Tierschutzbeauftragte Ariane Kari geschickt. Unter dem Motto „Zu viele Schnauzen für zu wenig Hände, die Tierheime sind am Ende!“ kritisieren sie scharf die Situation der Tierheime, die „unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammenbrechen“. Auch das Tierheim Bitterfeld hat den Brandbrief unterzeichnet und wirbt auf seiner Facebookseite für weitere Unterschriften.