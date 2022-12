Tierliebe kostet nun mehr Warum die Erhöhung der Tierarztgebühren für manch' Einrichtung in Bitterfeld eine Katastrophe ist

Durch die neue Gebührenordnung für Tierärzte müssen Tierhalter tiefer in die Tasche greifen. Was Tierheime und Besitzer der meist vierbeinigen Patienten in Anhalt-Bitterfeld dazu sagen.