Verrückte Wettkämpfe Thurländer Triathlon wird zum Spektakel - Wieso man dafür auf einen neuen Festort umziehen muss

Zu Pfingsten feiert man in Thurland drei Tage lang. In kuriosen Wettkämpfen wird sogar ein tonnenschwerer Traktor gezogen. So werden am neuen Festort Sport, Spiel und Unterhaltung zum Gaudi. Doch das traditionelle Ringreiten fehlt.