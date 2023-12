Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Greppin/MZ. - Unter dem Motto „Auf der Suche nach Frieden“ ist das Friedenslicht in Bethlehem gestartet und soll am 21. Dezember 2023 auch den Kinder- und Jugendfreizeittreff Greppin erreichen. Der Jeßnitzer „Weltenradler“ Thomas Meixner wird das Friedenslicht erneut von den Johannitern in Leipzig in Empfang nehmen und es im Anschluss über Greppin und Dessau nach Wittenberg bringen – natürlich mit dem Rad.