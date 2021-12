Therapie ohne Narkose: Klinikum Bitterfeld kämpft mit Stoßwellen gegen Gefäßkalk

Bitterfeld/MZ - Gefäßverkalkung ist keine Seltenheit. Und sie nimmt mit steigendem Lebensalter zu. Männer sind früher davon betroffen als Frauen. Ab dem 70. Lebensjahr lassen sich Verkalkungen der Gefäße praktisch bei jedem Menschen nachweisen. „Je älter die Patienten sind, desto gravierendere Ausmaße von Gefäßverengungen aufgrund von Verkalkungen sehen wir“, sagt Anwar Hanna.

Zu den angewandten Methoden gehört nun auch die Intravaskuläre Lithotripsie

Der Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Diabetologie und Internistische Intensivmedizin des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen führt dort jährlich etwa 2.000 Untersuchungen im Herzkatheterlabor durch. Zu den angewandten Methoden gehört nun auch die Intravaskuläre Lithotripsie. Sie setzt auf das Prinzip der Stoßwellentherapie, mit dem in der Vergangenheit bereits Nierensteine zertrümmert werden konnten. „Jetzt können wir damit auch Gefäßverkalkungen lösen“, erzählt Chefarzt Hanna und macht auf eine Besonderheit der Gefäßverengungen aufmerksam. „Kalziumplaque in den Gefäßen kann wirklich so hart wie Beton sein.“

Genau diese Tatsache ist eine Herausforderung für die behandelnden Ärzte. Mit üblichen Methoden wie Stents und Ballons sind Gefäße nicht mehr aufdehnbar. Schwer betroffene Patienten mussten deshalb meist aufwendig operiert oder zur Weiterbehandlung in Spezialkliniken verlegt werden.

Stoßwellentherapie spielt Ärzten und Patienten gleichermaßen in die Hand

Die jetzt auch im Bitterfelder Klinikum mögliche Form der Stoßwellentherapie spielt Ärzten und Patienten gleichermaßen in die Hand. Betroffene können in Wohnortnähe in Bitterfeld bleiben. Die Behandlungsmethode schont den Patienten außerdem. Denn bei der sogenannten Lithotripsie kann in der Regel auf eine Narkose verzichtet werden. Der Eingriff erfolgt im Herzkatheter-labor. Dort navigiert der Arzt über die Arm- oder Leistenarterie des Patienten einen speziellen Ballonkatheter bis zur verkalkten Engstelle im Gefäßsystem.

Der Katheter enthält winzige Sender, die über einen außerhalb des Körpers mit dem Katheter verbundenen Generator Spannung erzeugen. Diese wiederum bewirkt an den Sendern im Ballon eine elektrische Entladung, wobei ein Kochsalz-Kontrastmittel-Gemisch verdampft. Ultraschalldruckwellen treffen auf die verkalkte Gefäßwand und verursachen dort durch den kurzzeitig hohen Druck mikroskopisch kleine Risse. Das betroffene Gefäß wird wieder formbar und die Weiterbehandlung ist mit herkömmlichen Ballons und Stents wird möglich. Ein deutlich besserer Sauerstofftransport ist die Folge.

Eine Narkose wird nicht benötigt

Anwar Hanna betont zugleich, dass bei der Stoßwellentherapie nicht verkalkte Gefäßsegmente und angrenzendes Gewebe unbeeinträchtigt bleiben. Weiterer Vorteil: Patienten spüren während der minimal-invasiven Behandlung nur ein leichtes Ziehen in der Brust. Eine Narkose wird nicht benötigt. Meist können sie am Tag nach der Behandlung schon wieder entlassen werden. „Für die Patienten ist diese Methode ein Segen“, meint der Arzt.