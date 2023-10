Die zweite Auflage des Festivals Osten findet zwar erst 2024 in Wolfen statt. Doch schon jetzt starten erste Workshops dazu. So soll ein einzigartiger Gemeinschaftsgarten für Jung und Alt entstehen. Doch was macht diesen so besonders?

Das Festival „Osten“-Team Anne Diestelkamp, Ron Rosenberg, Angelika Nordhausen und Benno Nordhausen gestalten einen Kleingarten in der Kleingartenanlage „Am Rodelberg“ in Wolfen zur Stätte der generationsübergreifenden Gemeinschaft um.

Wolfen/MZ - In der idyllischen Kleingartenanlage „Am Rodelberg“ in Wolfen verwandelt sich eine verwaiste Parzelle in einen lebendigen Generationengarten. Unter der belebenden Leitung des bewährten Theaterregisseurs Ron Rosenberg wird dieser Ort zu einem blühenden Zentrum der Begegnung. Das Projekt, das im Rahmen des Festivals „Osten 2024“ ins Leben gerufen wurde, ermöglicht es allen, die die Freude am Gärtnern teilen, gemeinsam an einem einzigartigen Biotop zu arbeiten und dabei Geschichten auszutauschen.