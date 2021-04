Thälmannstraße in Wolfen wird vier Wochen gesperrt - Umleitung ausgeschildert

Wolfen - Ab Montag, 26. April, und bist zum 24. Mai kommt es in Wolfen zu einer zeitweisen Vollsperrung der Thälmannstraße im Bereich zwischen Kreisverkehr und Rembrandtstraße. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag angekündigt. Grund hierfür seien Arbeiten am Dach eines dortigen Wohnhauses, für die sich der Einsatz eines Kranes zeitweise erforderlich macht. Die Einschränkung für den Fahrzeugverkehr sollen auf das absolut notwendigste Maß beschränkt werden.

Eine Umleitung wird ausgeschildert und führt für die Fahrzeuge aus nördlicher Richtung über die Puschkinstraße, Bunsenstraße, Filmstraße und Jahnstraße. Aus südlicher Richtung wird über die Jahnstraße und Leipziger Straße umgeleitet.