Wie eine Tanzlehrerin ihren Traum vom eigenen Studio lebt Thalheim: Tanzen mit neuem Drehmoment
In Thalheim eröffnet Sandy Neumann-Woltersdorf ihr Studio „Drehmoment 77“. Warum sie den Schritt wagt und welche ungewöhnlichen Ideen jetzt Menschen auf die Tanzfläche locken sollen.
05.03.2026, 14:00
Thalheim/MZ. - Die Türen sind offen, im Saal stehen jede Menge Grünpflanzen und Blumensträuße, aus der Kaffeeecke und dem Saal kommt Stimmengewirr. Mit diesem Zuspruch hatte Sandy Neumann-Woltersdorf selbst nicht gerechnet. Zur Eröffnung ihres Tanzstudios „Drehmoment 77“ am Samstag in der Guardianstraße 16 in Thalheim kamen nicht nur viele frühere Tanzschüler, sondern auch zahlreiche neue Gäste.