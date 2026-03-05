weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wie eine Tanzlehrerin ihren Traum vom eigenen Studio lebt: Thalheim: Tanzen mit neuem Drehmoment

In Thalheim eröffnet Sandy Neumann-Woltersdorf ihr Studio „Drehmoment 77“. Warum sie den Schritt wagt und welche ungewöhnlichen Ideen jetzt Menschen auf die Tanzfläche locken sollen.

Von Thomas Schmidt 05.03.2026, 14:00
Neustart in Thalheim: Sandy Neumann-Woltersdorf (Mitte) hat ihr eigenes Tanzstudio „Drehmoment 77“ eröffnet.
Thalheim/MZ. - Die Türen sind offen, im Saal stehen jede Menge Grünpflanzen und Blumensträuße, aus der Kaffeeecke und dem Saal kommt Stimmengewirr. Mit diesem Zuspruch hatte Sandy Neumann-Woltersdorf selbst nicht gerechnet. Zur Eröffnung ihres Tanzstudios „Drehmoment 77“ am Samstag in der Guardianstraße 16 in Thalheim kamen nicht nur viele frühere Tanzschüler, sondern auch zahlreiche neue Gäste.