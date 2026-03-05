In Thalheim eröffnet Sandy Neumann-Woltersdorf ihr Studio „Drehmoment 77“. Warum sie den Schritt wagt und welche ungewöhnlichen Ideen jetzt Menschen auf die Tanzfläche locken sollen.

Wie eine Tanzlehrerin ihren Traum vom eigenen Studio lebt

Thalheim/MZ. - Die Türen sind offen, im Saal stehen jede Menge Grünpflanzen und Blumensträuße, aus der Kaffeeecke und dem Saal kommt Stimmengewirr. Mit diesem Zuspruch hatte Sandy Neumann-Woltersdorf selbst nicht gerechnet. Zur Eröffnung ihres Tanzstudios „Drehmoment 77“ am Samstag in der Guardianstraße 16 in Thalheim kamen nicht nur viele frühere Tanzschüler, sondern auch zahlreiche neue Gäste.