Thalheim/MZ. - In Thalheim wird die Geruchsbelästigung durch die Papierfabrik der Firma Progroup erneut verstärkt wahrgenommen. Besonders bei Süd- oder Südwestwind trägt es den typischen Geruch in den Ort. Dies sorgt bei vielen Anwohnern für Unmut. Seit einiger Zeit engagiert sich die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Thalheim“, um in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und der Firma eine Lösung zu finden. Nun hat die BI dazu aufgerufen, Geruchsbelästigungen an das Land und die Firma Progroup zu melden.

