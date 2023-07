Nach mehr als vier Jahren Sanierung und Umbau soll das Musikgalerie an der Goitzsche Ende September öffnen. Ob das angesichts der vielen offenen Arbeiten im Bitterfelder Haus realistisch ist.

Teurer und zeitintensiver - Millionenbau der Musikgalerie in Bitterfeld soll öffnen

Kultur in Anhalt-Bitterfeld

Das Fassadengerüst an der „Musikgalerie an der Goitzsche“ ist mittlerweile zurückgebaut worden.

Bitterfeld/MZ - Sie soll das kulturelle Herz von Bitterfeld werden: die neue „Musikgalerie an der Goitzsche“. Seit Ende 2019 wird im Ratswall das 1925 von Albert Richter als Wohn- und Geschäftshaus seiner Kolonialwarenfirma erbaute Jugendstilgebäude energetisch saniert und umgebaut. Immer wieder traten dabei neue Probleme auf, die Kosten von einst 5,8 Millionen Euro schossen in die Höhe und die Eröffnung wurde mehrfach um Monate verschoben. Doch nun scheint ein Ende des Baumarathons in Sicht: Die Gerüste sind gefallen und zumindest von außen ist das Schmuckstück mit den vielen Verzierungen nun zu bewundern.