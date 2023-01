Löberitz hält Sage lebendig - Einwohner retten 21 Tonnen schweren Stein vor dem Absinken

Löberitz/MZ - 21 Tonnen schwer. 2,70 Meter Durchmesser. 1,70 Meter hoch. Einfach gigantisch. Irgendwie nicht von dieser Welt? Kein Wunder also, dass diese Maße des Granitkolosses etwas mit dem Teufel höchstpersönlich zu tun haben sollen. So erzählt man es sich an einsamen Winterabenden in Löberitz.