Telefon-Betrug in Bitterfeld - Polizei fahndet nach dieser Frau

Wer diese Frau kennt, soll sich an die Polizei wenden.

Bitterfeld/MZ - Im Fall eines Betrugs an einem älteren Ehepaar aus Bitterfeld-Wolfen hat die Polizei nun ein Phantombild veröffentlicht, das die unbekannte Täterin zeigt, die das Geld von dem Geschädigten in Empfang genommen haben soll.

Hintergrund: Ein älteres Ehepaar aus Bitterfeld-Wolfen hatte am 3. Mai 2022 gegen 14 Uhr einen Anruf eines Unbekannten erhalten. Er informierte die Eheleute über einen angeblich von ihrer Tochter verursachten Verkehrsunfall, wobei eine Person tödlich verletzt worden sei.

Telefonbetrug: Senioren verlieren 18.000 Euro an Betrügerin

Um die Tochter aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen zu können, sei eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro zu hinterlegen. Dem Anrufer gelang es, die über 80-jährgen Senioren zur Herausgabe einer Geldsumme von 18.000 Euro sowie zwei wertvollen Münzsammlungen zu bewegen. Das Bargeld sowie die Münzen wurden durch die Geschädigten sodann in der Damaschkestraße an eine unbekannte weibliche Person übergeben. Die Frau war circa 1,60 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt und dunkelhaarig.

Die Polizei rät, keinesfalls derartige Zahlungen zu leisten.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/301290 oder per Mail an [email protected].