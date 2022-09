Teenager graben Verkehrsschild aus - Jugendliche werden von Polizei nach Hause gebracht

Zeuge beobachtet in Raguhn die Tatverdächtigen zwei Jugendliche bei der Tat und informiert die Polizei. Jungen werden von Eltern in Empfang genommen.

Zwei Jugendliche haben in Raguhn ein Verkehrsschild ausgegraben und demoliert.

Raguhn/MZ - Zwei Jugendliche haben am Samstag in Raguhn sprichwörtlich den Bogen überspannt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 19.20 Uhr die Beamten darüber informiert, dass er gerade zwei junge Menschen dabei beobachtet hatte, wie sie ein Verkehrsschild - es handelte sich um ein Durchfahrt-verboten-Schild - in der Wittenberger Straße ausgegraben hatten und nun darauf herumsprangen.

Daraufhin schickte die Polizei eine Streife, welche die mutmaßlichen Täter in der Nähe aufgreifen konnte. Es waren zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die beiden Jungs wurden von den Polizisten an der Haustür ihrer Eltern übergeben.