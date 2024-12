Ein defektes Ventil im Leitungssystem sorgt für eine Kettenreaktion in Bitterfelder Schule. Schüler müssen zu Hause bleiben. Wie es nun weitergeht.

Technikpanne stoppt den kompletten Unterricht: Bitterfelder „Schule an der Kastanie“ bleibt zu

Havarie in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Die Schüler der „Schule an der Kastanie“ in Bitterfeld mussten am Donnerstag zu Hause bleiben.