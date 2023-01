Tausende Euro Schaden - Diebe räumen Technik aus Wohnung in Sandersdorf

Die bisher unbekannten Täter waren am Freitagabend in der Straße der Freundschaft zu Gange. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sandersdorf/MZ - Bislang unbekannte Täter sind bereits am Freitagabend gewaltsam in eine Wohnung in Sandersdorf eingedrungen. Der Vorfall hat sich laut Angaben aus dem Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Freundschaft ereignet. Die Täter entwendeten nach ihrem Einstieg in die Wohnung mehrere technische Gegenstände. Deren Gesamtwert beziffern die Beamten derzeit auf etwa 2.500 Euro.

Der Fall ist mittlerweile für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben worden. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.