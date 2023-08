Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ - „Zu unserem Altstadtfest, mit dem wir an die Jahrhundertflut von 2002 erinnern, gehört auch etwas Regen“, sagt Diana Rothe, Vorsitzende des Inselclubs Raguhn. Doch pünktlich zur Eröffnung liegt der Marktplatz, dessen Bänke unter dem schützenden Zeltdach schon dicht gefüllt mit Besuchern sind, am vergangenen Samstag im Sonnenschein. Und so können die Besucher, die aus ganz Raguhn-Jeßnitz und Umgebung kommen, die vielen Angebote entspannt und in sommerlichem Ambiente genießen.