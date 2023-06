Bei der großen Frühlingsshow betritt das Kinder- und Jugendballett 1965 Neuland. Es hat viele Gäste eingeladen und wird zum verbindenden Element. Was das unter anderen mit Nina Hagen und dem Farbfilm zu tun hat.

Das Kinder- und Jugendballett 1965 bereitet sich auf „Ein Kessel voll Buntes“ vor. Mit dabei ist Neu-Präsidentin Sylvana Menzer (vorn in Schwarz).

Sandersdorf/MZ - Das Kinder- und Jugendballett 1965 geht auf Zeitreise und setzt einen Kessel voll Buntes an. Das ist der Titel der Veranstaltung, zu der am Samstag, 17. Juni, in die Mehrzweckhalle nach Sandersdorf eingeladen wird und mit dem das Ballett ganz bewusst spielt.