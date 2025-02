Nach langer Planung ist es soweit: Am 27. Februar eröffnet der Tante-Enso-Markt in Roitzsch. Die Schlüssel sind bereits übergeben, die letzten Vorbereitungen laufen. Was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen.

Tante Enso in Roitzsch wird am 27. Februar öffnen.

Roitzsch/MZ. - Die offizielle Eröffnung des Tante-Enso-Marktes in Roitzsch findet am 27. Februar 2025 um 12 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße 57 statt. Damit ist ein Meilenstein erreicht worden, der den Menschen im Ort eine wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit bietet.

Schlüsselübergabe erfolgt

Am 1. Februar übernahm Expansionsmanagerin Annchen Fleger feierlich die Schlüssel von Vermieterin Waltraud Stolle-Beneke. Bei der Übergabe waren auch deren Ehemann Franz-Jürgen Beneke und Ortsbürgermeister Mario Willer (RWV) anwesend. Damit wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Fertigstellung gemacht. Seit dem 3. Februar sind Ladenbauer im Einsatz, gefolgt von der Installation der Technik, einer gründlichen Reinigung und dem Einräumen der Waren.

Der Weg bis zur Eröffnung begann bereits vor einem Jahr, als 301 Teilhaber die notwendige Grenze für das Projekt erreichten. Von Anfang an stand fest, dass Tante Enso in das ehemalige RS-Markt-Gebäude einziehen würde. Seit dem Sommer liefen Planungen und Umbauarbeiten, bei denen viele Bürger aktiv mitgewirkt haben. Ab Ende Februar wird Roitzsch mit einem 310 Quadratmeter großen Haushaltsvollversorger wieder versorgt sein.

Das Unternehmen MyEnso lädt dazu ein, die Eröffnung mitzugestalten – sei es durch Musik, kurze Redebeiträge oder kreative Aktionen. Ein stundenlanges Programm sei nicht nötig, da das Hauptinteresse natürlich dem neuen Markt gelte.

Was es zu beachten gibt

Am Eröffnungstag können alle Besucher ohne Kundenkarte einkaufen, danach ist diese jedoch notwendig. Die Tante-Enso-Kundenkarte dient nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Zugang zum Markt – rund um die Uhr und in allen Tante-Enso-Filialen deutschlandweit. Sie ist für alle Volljährigen mit Bankkonto kostenlos erhältlich und kann online oder per Post beantragt werden. Sollte die Karte bis zum Start nicht ankommen, kann sie direkt an der Kasse abgeholt werden.

Teilhaber des Tante-Enso-Marktes erhalten die Kundenkarte nicht automatisch, sondern müssen sie separat beantragen. Es lohne sich jedoch, sowohl Kunde als auch Teilhaber zu sein, so MyEnso: Neben den flexiblen Einkaufsmöglichkeiten gebe es zwei bis vier Prozent des Einkaufswerts als Guthaben zurück sowie jährlich fünf Euro pro Genossenschaftsanteil.