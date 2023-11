Bitterfeld-Wolfen wird am Donnerstag zur Sendezentrale für die Tagesthemen im ersten Programm der ARD. Was dahinter steckt und warum man sich ausgerechnet für die Doppelstadt entschieden hat.

Tagesthemen senden am Donnerstag live aus Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wofen/MZ - Die ARD-Tagesthemen senden am Donnerstag live aus Bitterfeld-Wolfen. Hintergrund ist der Jahrestag der Reichspogromnacht und des Mauerfalls.

Museum zum TV-Studio umfunktioniert

Wie der für die Tagesthemen zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mitteilte, wird gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen zum Fernsehstudio umfunktioniert.

„Der 9. November ist ein Tag des Erinnerns an die Pogrome 1938 und auch an die politischen Umbrüche wie den Mauerfall 1989, der auch direkt mit meiner Biografie verbunden ist“, blickt Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer auf die Sendung. Im thematischen Fokus steht daher auch ein eigener Blick auf die Region rund um Bitterfeld, den wirtschaftlichen Niedergang und die Stimmung in Bitterfeld-Wolfen 34 Jahre nach dem Mauerfall.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in den Tagesthemen

Außerdem geht es um jüdisches Leben in Mitteldeutschland und die Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel für das Leben hier in der Region.

Gesprächspartner in der Sendung ist Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Die Tagesthemen aus Bitterfeld-Wolfen werden am 9. November um 22.15 Uhr live im Ersten Programm der ARD ausgestrahlt. Anschließend ist sie auch in der Mediathek der ARD abrufbar.