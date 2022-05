Tag der Feuerwehr: Ministerium lässt Spektakel in Wolfen platzen

Zum Tag der Feuerwehr bleiben die Fahrzeuge in Wolfen in der Garage.

Wolfen/MZ - Sachsen-Anhalt feiert diesen Samstag zum fünften Mal den Tag der Feuerwehr. Die große Eröffnungsveranstaltung dazu sollte in Wolfen steigen. Am 28. März hatte das Innenministerium mitgeteilt: „Mit einem vielfältigen Programm laden die Kameradinnen und Kameraden der Stadt sowie der Ortsfeuerwehren dazu ein.“ Doch nun folgte plötzlich die Kehrtwende. Das Ministerium hat das publikumswirksame Spektakel, das „den Fokus auf das so wichtige Ehrenamt richten“ sollte, kurzerhand abgesagt. Doch warum?

„Die Vorbereitungen haben sich wegen Corona verzögert. Deshalb haben wir die Eröffnungsveranstaltung in Wolfen nicht mehr gestemmt bekommen“, erklärt Patricia Blei von der Pressestelle des Innenministeriums. Ähnlich lautet die Antwort der Stadt mit Verweis auf Magdeburg: „Die verbindliche Planbarkeit des Feuerwehrtags war erst kurzfristig möglich. Da lange nicht absehbar war, wie sich die Corona-Pandemie, die Fallzahlen und die Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen entwickeln, ist diese Format gewählt worden“, übermittelt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski.

Auszeichnungen hinter verschlossenen Türen statt öffentliches Fest

Mit „diesem Format“ ist das gemeint, was nun am Samstag stattfindet: Statt durch eine öffentliche Aktion mit bunten Angeboten die Feuerwehr vorzustellen und Werbung zu machen, zieht man sich in den Rathaus-Hörsaal zurück. In einer internen Aktion wird Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) Kameradinnen und Kameraden auszeichnen.

Die Erklärung aus Magdeburg für diese Absage irritiert. Denn wenn man Ende März öffentlich das Wolfener Eröffnungsspektakel ankündigt und außerdem zum 3. April fast alle Coronaregeln in Sachsen-Anhalt aufgehoben wurden, wirkt die behauptete schwere Planbarkeit wegen Corona nicht überzeugend. Offenbar fehlte vielmehr im Ministerium eine klare Idee, wie man den Landesfeuerwehrtag gestaltet. Denn zwischendurch soll es nach MZ-Informationen den Plan gegeben haben, die Eröffnungsveranstaltung zu splitten und an zwei Orten durchzuführen. Doch auch das wurde nicht umgesetzt.

Im Ergebnis findet nun gar keine Eröffnung statt. Für Wolfen ist das doppelt bitter. Denn eigentlich sollte der Ortsteil schon vor zwei Jahren die Eröffnungsfeier durchführen. Das verhinderte Corona. Stattdessen fand der Landesfeuerwehrtag zwei Jahre nur digital statt. „Umso mehr freut es mich, dass sich die Kameradinnen und Kameraden in diesem Jahr wieder vor Ort vorstellen und Werbung in eigener Sache machen können“, hatte Zieschang am 28. März betont.

Jede Wehr soll selber Aktionen auf die Beine stellen

Ihre Mitarbeiterin aus der Pressestelle versucht, den Schaden zu begrenzen. „Der Tag der Feuerwehr findet ja statt. Die Wehren können bei sich Aktionen organisieren“, sagt Blei. Man unterstütze dies mit Werbematerial. In Bitterfeld-Wolfen aber wird es diesen Samstag keinerlei öffentliche Aktionen geben. Denn inzwischen ist ein Großteil der Kameraden als Brandwache beim Vereins- und Familienfest eingeteilt.