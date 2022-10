Brehna/Sandersdorf/MZ - Sven Winterling ist wieder Stadtwehrleiter von Sandersdorf-Brehna. Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) hat den 46-Jährigen am Mittwoch in das Ehrenbeamtenverhältnis für seine dritte Amtszeit berufen. „Er wird somit auch die Stadtwehrleitung vervollständigen. Darüber sind wir sehr glücklich“, verkündete sie auf der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag in Brehna.