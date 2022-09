Suzuki-Fahrer kommt bei Schwemsal von der Fahrbahn ab - Autofahrer in Wolfen hat ein medizinisches Problem

Schwemsal/Wolfen/MZ - Verletzt worden ist am Sonntag gegen 9.50 Uhr ein 70-jähriger Motorrad-Fahrer einer Suzuki, als er die B 183 von Rösa in Richtung Schwemsal befuhr. Laut Polizei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B 183 musste dort für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Bereits am Freitag gegen 13 Uhr ist ein 76-jähriger Opel-Fahrer in Wolfen verletzt worden. Er befuhr die Reudener Straße in Richtung Goethestraße, als er aufgrund eines medizinischen Problems nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer kollidierte. Auch er kam ins Krankenhaus, der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.