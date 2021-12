Süßer Diebeszug zum Weihnachtsfest - Einbrecher stehlen in Wolfen Popcorn-Automaten

Wolfen/MZ - Auf ein besonderes Nasch-Erlebnis hatten es offenbar dreiste Diebe in Wolfen abgesehen. Laut Polizeiinformationen brachen sie an den Weihnachtsfeiertagen - also im Zeitraum vom 24. bis 27. Dezember - in den Sonder- und Restpostenmarkt in der Thalheimer Straße ein.

Dafür beschädigten sie eine Schiebetür zum Vorraum des Marktes und stahlen aus dem Eingangsbereich einen rot-gelben Popcornautomaten. Der angerichtete Sachschaden wurde mit etwa 1.000 Euro beziffert. Der Wert des Diebesgutes steht noch aus.