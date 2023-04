In Bitterfeld-Wolfen soll flächendeckend schnelles Internet zur verfügung stehen. Mit der Telekom will nun der nächste Anbieter das Glasfasernetz ausbauen. Wie die Stadt zu diesen Aktivitäten steht.

Surfen im Rekordtempo - Auch die Telekom baut Glasfasernetz in Bitterfeld-Wolfen aus

Wolfen/MZ/cze - Nach dem Unternehmen Deutsche Glasfaser will nun auch die Deutsche Telekom den Glasfaserausbau in Bitterfeld-Wolfen vorantreiben. Wie das Unternehmen mitteilt, erweitere man das Glasfasernetz auf über 10.000 Haushalte und Unternehmen. Im Ortsteil Bobbau werden die Glasfaserleitungen bereits verlegt. Ein weiteres Baucluster soll im Ortsteil Bitterfeld entstehen. Dazu hat die Telekom jetzt mit der Stadt eine gemeinsame Absichtserklärung unterschrieben. Doch was bedeutet das konlret für die Bürger?