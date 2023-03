Im Bitterfelder Lutherhaus zaubern Frauen in Zweier-Teams schmackhaftes Mittagessen. Für wen das Angebot gedacht ist und was die Gäste davon halten.

Praktische Nächstenliebe in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Mittwoch ist Suppentag. Zumindest im Bitterfelder Lutherhaus. Dann wird in der Küche geschnippelt und gerührt, es blubbert im großen Topf und anregende Gerüche verbreiten sich. Um 13 Uhr wird aufgetafelt. Und die Zahl der Besucher wächst. „Suppenküche“ ist der treffende Name für dieses Angebot, das die evangelische Kirchengemeinde seit Jahresbeginn jeden Mittwoch kostenfrei für jedermann serviert. Damit wird in dem Haus zugleich die seit seiner Erbauung bestehende soziale Tradition konkret fortgeführt.