„Stunde der Wintervögel“ in Anhalt-Bitterfeld: Welche Vögel bleiben auch in der kalten Jahreszeit?

Im Kreis haben sich auch im Januar 2022 wieder viele Naturfreunde an der Nabu-Aktion beteiligt. Einige der Ergebnisse überraschen.

Der Haussperling steht auch in diesem Jahr unangefochten an der Spitze der Liste.

Bitterfeld/MZ - Auch in diesem Jahr hat der Haussperling den Schnabel vorn. Das belegen die Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“ - einer vom Naturschutzbund (Nabu) und seinem bayrischen Partner LBV bundesweit organisierten Aktion, bei der Vogelfreunde dazu aufgerufen wurden, die gefiederten Freunde in einem klar definierten Zeitraum in der zweiten Januarwoche von beliebten Beobachtungspunkten wie Gärten, Balkonen oder Parks zu zählen.