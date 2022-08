Stromkästen rund um die Goitzsche sollen mit mehr Farbe zu Kunstwerken werden

Melanie und Ronny Claus geben sieben Stromkästen an der Goitzsche mehr Farbe. Wie es zu der Idee gekommen ist.

Zweckverbandsgeschäftsführerin Tina Kretschmer, Melanie und ihr Schwager Ronny Claus (v.l.) an einem der sieben Stromkästen am Rundweg.

Bitterfeld/MZ - Sie haben ihre künstlerischen Spuren schon an vielen Stellen hinterlassen. Das Kassenhäuschen am Pegelturmparkplatz ist eine davon. Jetzt sind Melanie und ihr Schwager Ronny Claus, damit beschäftigt, die sieben Verteilungskästen für die Beleuchtung am Rundweg um den Goitzschesee mit Farbe zu verschönern.