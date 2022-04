Strom aus der Mulde: Wasserkraftwerk in Friedersdorf ist in Regelbetrieb übergegangen

Das Wasserkraftwerk am Muldeauslauf in Friedersdorf ist fertig. Hier wird Strom für bis zu 5.000 Haushalte produziert.

Friedersdorf/MZ - Am Auslauf des Muldestausees in Friedersdorf ist alles wie immer. Der Verkehr rollt über die Brücke. Der See liegt ruhig. Eine trügerische Ruhe. Denn unterhalb der Stauseebrücke schießt das Muldewasser durch zwei mächtige Turbinen. Gut 3.000 Kilowatt Leistung haben die. In Volllast reicht das, um jährlich bis zu 5.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Reiner Ökostrom, gewonnen aus der Kraft der Mulde.