Ausschuss will das Thema in diesem Jahr wieder aufgreifen

Sandersdorf/Magdeburg/MZ - Die Geruchsbelästigung durch die Progroup-Papierfabrik in Sandersdorf hat in der vergangenen Woche den Magdeburger Landtag beschäftigt. In der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt stand das Thema am Mittwoch auf der Tagesordnung und wurde ausführlich diskutiert.