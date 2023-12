Zwei Verletzte Gefährlicher Streit in Sandersdorf: Mann wirft Böller in Mercedes - Auto rollt gegen Laterne

In Sandersdorf ist am Montag eine Verkehrssituation eskaliert, als ein unbekannter Fahrer einen Böller in einen Mercedes warf. Der Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen.