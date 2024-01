Polizeieinsatz am Donnerstag Streit auf Firmengelände in Brehna eskaliert - Lkw-Fahrer muss nach Polizeikontrolle in Haft

Die Polizei war am Donnerstag, 4. Januar, gegen 17 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Heinrich-Hertz-Straße in Brehna gefordert. Wurde hier eine Laderampe beschädigt?