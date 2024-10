Neuer Standort stärkt regionale Präsenz Streicher Anlagenbau expandiert in Wolfen: Strategische Weichenstellung für die Energiewende

Um dem wachsenden Bedarf in der Region gerecht zu werden, eröffnet Streicher Anlagenbau einen neuen Standort in Wolfen. Das Unternehmen setzt auf spezialisierte Fachkräfte und will eine führende Rolle bei der Gestaltung der Energiewende übernehmen.