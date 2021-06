Straßenbeleuchtung in der Dessauer Straße in Bitterfeld ausgefallen

Bitterfeld - Lange Tage, kurze Nächte: doch diese späten Stunden waren in der Dessauer Straße in Bitterfeld zuletzt sehr dunkel. Die Straßenbeleuchtung war ab der Kreuzung Stadt Wien bis zur Einmündung Puschkinstraße ausgefallen.

Die Meldung sei bereits am Montag eingegangen, sagte Heiko Landskron, Geschäftsführer der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen. Diese kümmert sich um die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet. „90 Prozent der Beleuchtung ist bereits wieder hergestellt“, so Landskron, denn bereits am Dienstag und Mittwoch waren an der Stelle Arbeiter vor Ort. Um die restlichen zehn Prozent entlang der rund 800 Meter langen Strecke wieder herzustellen, wurde ein Kabelmesswagen angefragt.

Denn hier sei ein Kabelfehler vorhanden, der - Stand Donnerstag - noch nicht geortet werden konnte. Mit einigen Tagen Arbeit rechnet Heiko Landskron an dieser Stelle deshalb noch, sagte er auf MZ-Anfrage. Die notwendigen Tiefbauarbeiten sind ebenfalls bereits angefragt, heißt es auf der Webseite der Straßenbeleuchtung, über die Bürger ausgefallene Lichter melden können.

Aktuell ist auch Krondorf betroffen. Dort seien Leuchten defekt und teilweise in ganzen Straßenzügen das Licht ausgefallen. Der entsprechende Kabelfehler wurde am Montag festgestellt und Tiefbauarbeiten veranlasst. Auch in der Wolfener Wilhelm-Schneider-Straße werde demnächst gebaut, heißt es auf der Webseite, um ebenfalls einen Kabelfehler zu beseitigen.

Elf Projekte zur Instandsetzung der Straßenbeleuchtung liegen gerade bei der Bäder- und Servicegesellschaft (BSG) auf dem Tisch, wie ebenfalls auf der Webseite ersichtlich ist. Unter anderem sind noch der Leinedamm in Bitterfeld oder defekte Leuchten in der Greppiner Ackerstraße als „in Bearbeitung“ gekennzeichnet. Weitere 14 Fehler konnten laut der Liste behoben werden. Seit gut anderthalb Jahren betreut die BSG rund 6.600 Straßenlaternen und 180 Schaltstellen. Das Meldeportal wurde im Januar online gestellt.

Defekte Lampen können unterwww.sbl.bsg-bitterfeld-wolfen.de gemeldet werden.