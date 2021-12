Straße „Plan“ in Bitterfeld wird für eine Woche voll gesperrt

Bitterfeld/MZ - Die Straße „Plan“ in Bitterfeld wird am Donnerstag für wahrscheinlich eine voll Woche gesperrt. Mitte Dezember soll der Straße dann noch einmal halbseitig für anderthalb Wochen gesperrt werden. Grund dafür sind Reparaturarbeiten, die beim Bau des neu errichteten Kreisels entstanden sind. Das hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen am Mittwoch mitgeteilt.

Die Umleitung erfolgt innerorts über die Mühlstraße, die Burgstraße und den Zentralen Umsteigepunkt (ZUP). Die Haltestelle „Markt 2“ wird auch weiterhin nicht bedient. Ab dem 11. Dezember soll es dann wahrscheinlich bis zum 22. Dezember eine halbseitige Sperrung geben - in dieser Zeit ist nur das Einfahren in den Kreisel in Richtung Plan möglich.

In dieser Zeit sollen die kaputten Hochsteinborgen und das Rinnenpflaster repariert und das Gehwegpflaster fertiggestellt werden. Für die kaputte Straßenlaterne kann aufgrund langer Lieferzeiten aber nur die Verkabelung gelegt werden, die Montage erfolgt erst im kommenden Jahr.