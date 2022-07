Straße am Zörbiger Kreisel soll saniert werden - Chance auch für die „Spinne“?

Am Kreisverkehr am Zörbiger Schützenplatz treffen Landes- und Kreisstraßen aufeinander.

Zörbig/MZ - Die „Spinne“ in Zörbig bleibt ein Sorgenkind: Der Kreisel am Schützenplatz, an dem die Straßen Am Wall, Bitterfelder Straße, Jeßnitzer Straße, Löberitzer Straße, Victor-Blüthgen- und die Lange Straße aufeinandertreffen, ist teilweise in schlechtem Zustand. Doch jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen, wie Bürgermeister Matthias Egert (CDU) auf der Stadtratssitzung mitteilte.