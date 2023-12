Schon zum vierten Mal ist am vergangenen Sonntag der Weihnachtsmann in Greppin, Wolfen-Süd und Wachtendorf unterwegs gewesen. Die Beteiligten sind mit großem Enthusiasmus dabei.

Strahlende Kinderaugen am Wegesrand - Santa Claus rollt mit Helfern von Greppin nach Wolfen

Greppin/MZ. - Schon zum vierten Mal ist der Weihnachtsmann in Greppin, Wolfen-Süd und Wachtendorf am Sonntag unterwegs gewesen. Überall am Straßenrand standen Kinder mit ihren Eltern und bekamen von Greppins Ortsbürgermeister Santa (Mirko) Claus und seiner Frau Melanie Geschenke überreicht.