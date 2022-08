Strafe nicht gezahlt - 24-Jähriger muss nach Kontrolle am Bahnhof Bitterfeld in Haft

Bitterfeld/MZ - Nach einer Kontrolle auf dem Bitterfelder Bahnhof ging es für einen Mann am Mittwochmorgen in die Haftanstalt nach Halle. Beamte des Bundespolizeireviers Dessau hatten den 24-Jährigen gegen 2 Uhr kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ihn seit einer Woche per Vollstreckungshaftbefehl sucht.

Wegen Sachbeschädigung war er im September 2020 vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Weder zahlte er die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Der Afghane konnte auch am Mittwoch die Strafe nicht begleichen- und so brachten ihn die Justizbeamten in die Haftanstalt.