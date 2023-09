Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thalheim/MZ - Die häufigste Todesursache in Deutschland sind Herz-Kreislauferkrankungen: Pro Jahr sterben über 340.000 Menschen an ischämischen Herzerkrankungen und Herzinfarkten. Wenn ein automatisierter externer Defibrillator (AED) in der Nähe ist, erhöht sich die Überlebenschance bei einem Herzstillstand mit einem Stromstoß in der ersten Minute um 90 Prozent und in den ersten fünf Minuten um 50 Prozent, wie Studien zeigen.